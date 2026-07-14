Milo Infante ha risposto all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, chiarendo di non aver mai rivolto un attacco all’azienda. L’autore televisivo ha affermato di aver sempre riconosciuto alla Rai il ruolo di fondamentale importanza e di aver ricominciato da zero, ricordando di aver contribuito con il suo lavoro. Rossi aveva commentato alcune sue recenti dichiarazioni, ma Infante ha specificato di non aver mai inteso criticare l’azienda pubblica.

Milo Infante replica alle parole dell’ad della Rai, Giampaolo Rossi, che aveva commentato alcune sue recenti dichiarazioni. “ Nessun attacco alla Rai, azienda alla quale ho sempre riconosciuto di avermi dato molto e alla quale credo di aver restituito sapendo anche ricominciare da zero. Confermo l’affetto e la stima per l’Ad Giampaolo Rossi ma resto sorpreso dalle sue parole quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge”, ha detto a LaPresse il giornalista, passato da Rai a Mediaset. Infante ha risposto così all’amministratore delegato della Rai Rossi che oggi, ospite di AdnTalk, si era detto “ spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milo Infante all’ad Rai Rossi: “Nessun attacco”

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