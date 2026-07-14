Il Milan ha aperto ieri il raduno pre-stagionale 2026-27 con il primo allenamento a Milanello, visibile in diretta. Durante l'allenamento, sono emerse voci di mercato su un giocatore, ma si sottolinea che con l’allenatore Ruben Amorim ha caratteristiche adatte. Le immagini mostrano un lavoro intenso nel centro sportivo, con attenzione alle prime fasi della preparazione fisica e tattica. Nessuna ufficializzazione di acquisti o cessioni, solo l’avvio della nuova stagione.

Il Milan ha iniziato ieri il raduno in preparazione alla stagione 202627. Prime immagini molto interessanti dal centro sportivo di Milanello: grazie al lavoro dell'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi abbiamo potuto assistere in live al primo allenamento aperto al pubblico del nuovo Diavolo di Ruben Amorim. promowebapp Le prime indicazioni tattiche di Amorim e il ruolo di Gila e Chukwueze. Prime indicazioni molto interessanti: l'allenatore portoghese ha chiesto subito gioco, possesso palla, pallone in verticale e pressing totale in fase di non possesso. Gila è stato usato sia come centrale di difesa che come braccetto di destra, mentre Chukwueze (come avevamo ipotizzato noi di Pianeta Milan) è stato provato come esterno destro del centrocampo a quattro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Comotto: voci di mercato, ma con Amorim spicca. Ecco perché ha le caratteristiche giuste

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AMORIM al MILAN: ecco perché può funzionare (o fallire)!

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