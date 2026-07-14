A San Giorgio Jonico si tiene la “Festa del Grano”. La manifestazione si svolge con esposizioni di attrezzi agricoli tradizionali e degustazioni di prodotti locali. Sono presenti stand con pane, pasta e altri alimenti preparati con grano. La serata prevede anche dimostrazioni di antichi mestieri legati alla raccolta e alla lavorazione del grano. L’evento si svolge in un contesto di valorizzazione delle tradizioni agricole della zona.

Tarantini Time Quotidiano Una serata per riscoprire le radici del territorio attraverso la tradizione agricola, i sapori tipici e gli antichi mestieri. È questo lo spirito della terza edizione della “Festa del Grano: la Raccolta che si Racconta”, in programma giovedì 16 luglio, alle ore 19, a Masseria Feudo di San Giorgio Jonico. L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Giorgio Jonico in collaborazione con l’associazione Isonomia APS e Masseria Feudo, con il patrocinio del Gal Magna Grecia, e punta a valorizzare il ruolo che il grano ha avuto nella storia e nell’identità della comunità locale. Ad aprire la manifestazione saranno gli interventi istituzionali del sindaco Cosimo Fabbiano e del presidente del Gal Magna Grecia Luca Lazzaro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mietitura, sapori e tradizioni: a San Giorgio Jonico torna la “Festa del Grano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Faicchio, torna la Festa del Grano: quattro giorni tra tradizione e sapori del territorioDal 26 al 29 giugno 2026, a Faicchio si svolge nuovamente la Festa del Grano, giunta alla 18ª edizione.

Leggi anche: San Giorgio Jonico accoglie la reliquia di San Carlo Acutis