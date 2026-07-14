Mi hanno svuotato il conto fingendo di essere la banca | il caso della cliente Mediobanca tenuta cinque al telefono da un finto operatore

Una cliente di Mediobanca ha ricevuto una chiamata da un numero che mostrava il nome della banca, Mediobanca Premier. Durante la conversazione, l’interlocutore ha conosciuto l’importo dell’ultima spesa della vittima. La persona si è presentata come operatore della banca, ma si è rivelata un truffatore che ha successivamente svuotato il conto della cliente. La donna ha riferito di essere stata tenuta al telefono per circa cinque minuti durante l’episodio.

«Mi hanno chiamato dal numero di Mediobanca Premier. Sul display compariva il nome della banca e quella persona conosceva perfino l’importo della mia ultima spesa », racconta P. V. a Open. Lo racconta una docente romana che il 16 giugno ha visto sparire dal proprio conto i risparmi di una vita dopo una telefonata che, almeno all’apparenza, sembrava arrivare dalla sua banca. L’uomo dall’altra parte del telefono l’avvisa di «strani movimenti» e di bonifici in uscita verso persone sconosciute. Per bloccarli, spiega, è necessario autorizzare alcune operazioni tramite l’app bancaria. «Io ero convinta di parlare con Mediobanca», racconta la donna. «La persona che mi ha contattata non mi ha chiesto password né credenziali. 🔗 Leggi su Open.online

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My Brother Called to Check In — I Broke Down and Said My Husband and His Sister Drained Everythin...

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