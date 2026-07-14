Giovanni ha mostrato segni di esasperazione dopo la diffusione di nuovi video in cui Sabrina appare in compagnia di un altro uomo. La sua reazione si è tradotta in comportamenti violenti, tra cui lanci di oggetti e urla, e ha chiesto un incontro urgente con la produzione per affrontare la situazione. La discussione si è concentrata sulle immagini che ritraggono Sabrina con il tentatore, portando Giovanni a esprimere chiaramente il suo disagio.

I nuovi filmati di Sabrina con il tentatore Lory fanno perdere il controllo a Giovanni. Tra scenate di rabbia, pouf lanciati e una richiesta di falò immediato, il fidanzato dà un ultimatum alla produzione La pazienza di Giovanni Grazioso è arrivata al limite. Dopo aver visto, nella quarta puntata di Temptation Island una serie di filmati in cui la fidanzata Sabrina Soussi si avvicina sempre di più al tentatore Lory, il giovane è esploso in un duro sfogo, arrivando ad avvisare di mettere il villaggio sotto e sopra se il falò di confronto non dovesse essere accettato. Perché Giovanni ha perso il controllo dopo gli ultimi video di Sabrina La serata è precipitata dopo la doppia chiamata nel capanno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Metto il villaggio sotto e sopra": Giovanni esplode dopo i video 'hot' di Sabrina

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Metto il villaggio sotto e sopra Inizia con il puff in piscina #temptationisland x.com

Metto il villaggio sotto e sopra: Giovanni esplode dopo i video 'hot' di SabrinaGiovanni perde il controllo dopo aver visto Sabrina sempre più vicina al tentatore Lory. Il concorrente di Temptation Island chiede il falò immediato e minaccia il villaggio. movieplayer.it