Dopo quasi un mese dal trapianto di polmoni, la principessa è stata dimessa dall'ospedale e è tornata a casa. L’intervento è stato necessario a causa di un peggioramento delle sue condizioni legato alla fibrosi polmonare, diagnosticata nel 2018. Le prime parole sono state condivise dopo il ritorno a domicilio, segnando un passo importante nel percorso di recupero.

Dalla Norvegia, finalmente, un aggiornamento che rasserena. Mette-Marit è tornata a casa, a quasi un mese dal trapianto ai polmoni a cui i medici l’hanno sottoposta; l’intervento si è reso necessario per via del peggioramento delle sue condizioni, legate alla fibrosi polmonare, malattia che le è stata diagnosticata nel 2018. Mette-Marit di Norvegia dimessa dall’ospedale: come sta. A confermare il ritorno a casa è stata la Casa Reale, con le prime parole pubbliche della Principessa, piene di riconoscenza. Il primo pensiero, Mette-Marit lo ha rivolto a chi le ha permesso di continuare a vivere: coloro che scelgono di donare i propri organi. Un dono che, ha spiegato, non trova parole in grado di descrivere, e per il quale si è detta profondamente e umilmente grata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia dimessa dopo quasi un mese dal trapianto di polmoni: le prime parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marius Borg esce di prigione per far visita a mamma Mette-Marit di Norvegia dopo il trapianto di polmoniLa polizia ha scortato in segreto un uomo all’ospedale di Oslo per visitare la madre dopo un trapianto di polmoni.

Norvegia, la principessa Mette-Marit sottoposta a un trapianto di polmoni: "Intervento riuscito"La principessa norvegese ha subito un trapianto di polmoni e l’intervento è stato definito riuscito.

Temi più discussi: Norvegia pubblica prima foto della principessa dopo il trapianto; Mette-Marit di Norvegia riappare dopo il trapianto di polmone: come sta oggi la futura regina; Mette-Marit torna a casa: la prima foto dopo il trapianto; Mette-Marit di Norvegia come sta dopo il trapianto di polmoni.

Marius Borg Høiby lascia il carcere ma resta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Oggi il Tribunale distrettuale di Oslo ha stabilito che il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia potrà scontare la custodia cautelare nella sua resid x.com

Haakon è a Miami per la Coppa del Mondo, aggiornamenti sulla salute di Mette-Marit e telefonata da Victoria reddit

Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è uscito di prigione: vivrà a Skaugum, la residenza reale, col braccialetto elettronico alla cavigliaIl ventinovenne, condannato a quattro anni di carcere per due stupri e altri reati, dopo aver presentato ricorso contro la sentenza ha ottenuto di poter scontare la pena ai domiciliari ... vanityfair.it

Haakon di Norvegia aggiorna sulle condizioni di Mette-Marit, il desiderio che commuoveHaakon rompe il silenzio sulla salute di Mette-Marit di Norvegia: la Principessa migliora dopo il trapianto e sogna di tornare presto alla vita di sempre ... dilei.it