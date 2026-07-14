Un fronte di maltempo porterà temporali e piogge violente in diverse zone del Paese, interrompendo l’ondata di caldo afoso. Le previsioni indicano che le precipitazioni intense interesseranno principalmente le aree interne e le regioni settentrionali, con possibili nubifragi. Si prevedono anche raffiche di vento e grandinate, mentre il clima si raffredderà notevolmente rispetto alle giornate precedenti. La perturbazione dovrebbe durare alcune ore, interessando principalmente il pomeriggio e la serata.

L'estate italiana si prepara a vivere ore decisamente movimentate, con un'atmosfera tutt'altro che stabile. Le ultime previsioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare delineano uno scenario spaccato a metà: se gran parte del Paese continuerà a godere del sole e del caldo, alcune regioni dovranno fare i conti con una brusca accelerata del maltempo, caratterizzata da rovesci intensi e temporali improvvisi. Il cambio di passo inizierà a farsi sentire già da giovedì 16 luglio. Le prime ore del mattino vedranno una rapida sfuriata temporalesca sul Nord-Est, in particolare tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna orientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meteo, stop al caldo afoso: in arrivo temporali e piogge violente. Ecco dove colpirà il maltempo

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