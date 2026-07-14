Meloni Vannacci Trump e la tragedia politica italiana

Due lavoratori sono stati uccisi dalle forze di polizia negli Stati Uniti, portando a quattro il numero di vittime dall'inizio dell’anno. Le uccisioni si sono verificate in Texas e Maine e seguono gli omicidi di due persone a Minneapolis. Le autorità non hanno fornito motivazioni per questi interventi. Non sono stati segnalati arresti o accuse contro i poliziotti coinvolti. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti simili verificatisi negli ultimi mesi.

Le squadracce Ice di Donald Trump hanno ucciso senza alcuna ragione altri due lavoratori, uno in Texas e uno in Maine, portando il totale degli omicidi della polizia razzista di Trump ad almeno quattro persone, dopo le esecuzioni a sangue freddo di Renee Good e Alex Pretti sulle strade di Minneapolis (copyright Bruce Springsteen). Quello che sta succedendo in America è così enormemente osceno e incredibilmente quotidiano che ormai passa quasi inosservato in un paese che aspetta le elezioni di metà mandato di novembre per cominciare a ristabilire un minimo di decoro istituzionale. Eppure dovrebbe mostrare in modo plastico agli italiani... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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