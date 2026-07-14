Un nuovo acquisto per la squadra di calcio: il centrocampista nato nel 2005 ha firmato un contratto fino al 2029. Cresciuto nel settore giovanile di una grande società, ha anche giocato con la squadra Primavera di un altro club. Ha già maturato esperienza nel calcio professionistico prima di arrivare in questa squadra. La firma è avvenuta ieri e il giocatore si impegna con il club per i prossimi tre anni.

AREZZO – La S.S. Arezzo rinforza il centrocampo con l’arrivo di Mattia Sala, classe 2005, che ha firmato un contratto triennale fino al 2029. Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Milan e passato per la Primavera del Pisa, vanta già un’esperienza consolidata tra i professionisti. Dopo il debutto in Serie B con il club nerazzurro, Sala ha proseguito la sua crescita prima al Pontedera e, più recentemente, alla Torres, dove nella passata stagione ha collezionato 36 presenze e due reti. Il centrocampista si è detto pronto alla nuova sfida in terra aretina: “Arezzo è la squadra perfetta per me. Qui ho sentito i brividi già da avversario, ora voglio dare tutto”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Mattia Sala è dell’Arezzo: il centrocampista firma fino al 2029

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