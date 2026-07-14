Prima le lacrime, poi l’orrore. Infine l’urlo disperato di una madre senza pace: «Bastardo, bastardo». Mentre sui monitor dell’aula 116 del nuovo palazzo di giustizia i consulenti della Procura mostrano le immagini di quel cranio fracassato a colpi di pietra, Enza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, implora: «Basta, vi prego». La seconda sezione della Corte di assise sospende l’udienza per alcuni minuti. Tra lo sconcerto generale riecheggiano intanto le parole pronunciate in apertura da Alessio Tucci: «Non posso chiedere perdono perché non perdono nemmeno me stesso, ma mi dispiace per tutta questa situazione e non posso far altro che scusarmi con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Martina Carbonaro, le immagini choc. L?aggressione e le sassate: «Così è stata ammazzata»

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