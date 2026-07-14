Marius Borg Høiby, figlio della principessa di Norvegia, è stato rilasciato dal carcere e vivrà a Skaugum con un braccialetto elettronico alla caviglia. Il tribunale ha approvato la richiesta di libertà condizionata, ma l'accusa ha presentato ricorso, chiedendo che rimanga in carcere fino alla decisione della Corte d’Appello. La decisione definitiva sulla sua detenzione è ancora in sospeso.

Ora il tribunale ha accolto la richiesta. Ma l'accusa, come riporta l'emittente pubblica NRK, ha presentato ricorso contro la decisione. Ritiene infatti «che Høiby debba rimanere in carcere fino a quando la Corte d'Appello non avrà esaminato il ricorso». Secondo l'accusa c'è il rischio che il ventinovenne commetta ulteriori reati, in particolare contro una delle sue vittime: l'ex fidanzata Nora Haukland, che durante il processo ha raccontato tutti gli episodi di violenza fisica e psicologica subiti durante la loro relazione. L'avvocato difensore di Marius, Petar Sekulic, sostiene invece che la misura del «controllo elettronico» sia «sufficiente a mitigare il rischio di reiterazione del reato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è uscito di prigione: vivrà a Skaugum, la residenza reale, col braccialetto elettronico alla caviglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marius Borg el hijo de Mette-Marit acusa a su EX y a NETFLIX!

Notizie e thread social correlati

Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit di Norvegia, è stato condannato per due stupri: la sentenzaIl figlio della principessa di Norvegia è stato condannato a quattro anni di carcere per due episodi di stupro.

Marius Borg esce di prigione per far visita a mamma Mette-Marit di Norvegia dopo il trapianto di polmoniLa polizia ha scortato in segreto un uomo all’ospedale di Oslo per visitare la madre dopo un trapianto di polmoni.

Temi più discussi: Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa di Norvegia ai domiciliari; Il tribunale autorizza il braccialetto elettronico, ma Marius Borg Høiby resta in carcere; Norvegia, il figlio della principessa ai domiciliari: è stato condannato per stupro; Norvegia pubblica prima foto della principessa dopo il trapianto.

Marius Borg Høiby lascia il carcere ma resta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Oggi il Tribunale distrettuale di Oslo ha stabilito che il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia potrà scontare la custodia cautelare nella sua resid x.com

Il periodo di detenzione di Marius Borg Høiby è stato esteso di quattro settimane, ma gli sarà permesso di stare a casa con un braccialetto elettronico. reddit

Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa di Norvegia ai domiciliariMarius Borg Hoiby avrà i domiciliari: così ha deciso il tribunale di Oslo. Il venticinquenne, noto per essere figlio di Mette-Marit, principessa ereditaria di Norvegia e condannato per stupro a giugno ... tg24.sky.it

Il tribunale autorizza il braccialetto elettronico, ma Marius Borg Høiby resta in carcereUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch