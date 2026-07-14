Marius Borg Høiby, figlio della Principessa Mette-Marit di Norvegia, uscirà dal carcere e sarà sottoposto a arresti domiciliari nella tenuta reale di Skaugum. La decisione riguarda le prossime settimane, durante le quali resterà nella residenza ufficiale. La notizia conferma il passaggio dal carcere agli arresti domiciliari, senza ulteriori dettagli su eventuali procedure o motivazioni legali.

Marius Borg Høiby, figlio della Principessa Mette-Marit di Norvegia, lascerà il carcere per trascorrere le prossime settimane nella tenuta reale di Skaugum. La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato dai suoi legali contro la condanna a quattro anni di reclusione inflitta dal Tribunale distrettuale di Oslo per una lunga serie di reati, tra cui stupro, violenza sessuale, aggressioni, traffico di droga e violazione di ordini restrittivi. Il rilascio non equivale a una piena libertà: il 29enne sarà sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa dell’ulteriore verdetto della Corte d’Appello. Una decisione che potrebbe arrivare non prima del 2027. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marius Borg esce dal carcere, gli arresti domiciliari a Palazzo reale

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Temi più discussi: Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa di Norvegia ai domiciliari; Norvegia, il figlio della principessa ai domiciliari: è stato condannato per stupro; Il tribunale autorizza il braccialetto elettronico, ma Marius Borg Høiby resta in carcere; Mette-Marit torna a casa dopo il trapianto di polmone e tifa Norvegia. Il marito festeggia in piazza.

Marius Borg Høiby, 29 anni, figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, è stato condannato in primo grado a quattro anni di carcere per violenza sessuale dal Tribunale distrettuale di Oslo. È stato riconosciuto colpevole di due delle qu x.com

Il periodo di detenzione di Marius Borg Høiby è stato esteso di quattro settimane, ma gli sarà permesso di stare a casa con un braccialetto elettronico. reddit

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