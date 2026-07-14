Un uomo scomparso in un lago italiano da più di due settimane continua a essere cercato. Le operazioni di ricerca coinvolgono decine di soccorritori specializzati e si avvalgono di tecnologie avanzate per individuare eventuali tracce. La vicenda non riguarda direttamente figure pubbliche, ma si concentra sulle attività di ricerca in corso. Le operazioni proseguono senza interruzioni, senza ulteriori sviluppi noti fino a questo momento.

Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo scomparso nelle acque di un lago italiano ormai da oltre due settimane. Le operazioni coinvolgono decine di soccorritori specializzati e vengono condotte con il supporto di tecnologie avanzate, nel tentativo di individuare qualsiasi traccia utile. Le attività si concentrano in uno scenario particolarmente complesso. La scarsa visibilità sott’acqua e le caratteristiche del fondale rendono estremamente difficili le operazioni, costringendo i soccorritori a procedere con estrema cautela. L’uomo disperso è Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso da sabato 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marito della ministra Roccella, la notizia: cosa succede

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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, sul posto anche i sommozzatori

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