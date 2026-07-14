Durante la trasmissione “Notti Mondiali” su Rai 1, Marco Tardelli ha avuto un confronto acceso con Manuela Giugliano. Il video dell’episodio è diventato virale sui social. La discussione è stata trasmessa in diretta, suscitando reazioni tra gli spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati. La polemica si è diffusa online, alimentata dalle clip condivise sui social network.

Marco Tardelli finisce al centro delle polemiche sui social dopo un episodio andato in onda durante “Notti Mondiali”, il programma di Rai 1 dedicato ai Mondiali 2026. L’ex campione del mondo è stato protagonista di un acceso scambio di battute con Manuela Giugliano, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, suscitando numerose reazioni sul web. Il video del momento è diventato rapidamente virale, alimentando un dibattito sul linguaggio utilizzato in televisione e sul rispetto nei confronti delle calciatrici. Il botta e risposta in diretta. Durante una discussione sulle possibili strategie per limitare Lionel Messi, Tardelli ha preso la parola facendo riferimento alla propria esperienza da calciatore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Marco Tardelli nella bufera dopo il botta e risposta con Manuela Giugliano in tv: il video diventa virale

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