Il segretario del Pd di Comacchio ha affermato che l’unica vera prevenzione ai danni agli stabilimenti balneari durante le ore notturne è l’educazione. Ha criticato l’idea di adottare ronde, proponendo invece di multare le famiglie coinvolte. La sua dichiarazione si riferisce ai giovani noti come “Maranza”, che si divertono a danneggiare le strutture durante la notte. Non sono state fornite altre informazioni sulle misure adottate o sulla vicenda specifica.

Comacchio (Ferrara), 14 luglio 2026 – “L’unica vera prevenzione resta l’educazione”. È la riflessione del segretario del Pd di Comacchio Michele Farinelli sulla questione dei “Maranza”, i ragazzi che si divertono a danneggiare gli stabilimenti balneari durante le ore notturne “come se bastasse una parola di moda per risolvere il problema. Come se cambiando il nome cambiasse anche la sostanza”. Per Farinelli la realtà è molto meno folkloristica e molto più preoccupante. Perché dietro quell’etichetta ci sono ragazzi che, troppo spesso, hanno smesso di percepire il confine tra divertimento e danno. Farinelli: “Nell'era dei social ogni gesto stupido diventa un trofeo da esibire”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maranza, la proposta del dem Farinelli: “Manca l’educazione. Le ronde? No, multiamo le famiglie”

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