Il nuovo presidente della Federcalcio ha affermato che la sfida principale è riaccendere l’interesse e stimolare la voglia di emulazione nel calcio. Ha anche dichiarato che Maldini rappresentava il suo primo obiettivo e che, per la prima volta, un presidente federale si distingue per aver scelto di non ricoprire anche il ruolo di presidente del club nazionale. Inoltre, ha sottolineato che le decisioni vengono condivise e non imposte dall’alto.

"Maldini per me era il piano A - ha detto il neo presidente della Figc Malagò in un'intervista esclusiva a Dazn -. La vera novità è che per la prima volta un Presidente federale si chiami fuori dal ruolo di Presidente del Club Italia e l'ultima parola non la cala dall'alto ma la condivide. Sulla scelta del prossimo c.t. non ci sono stati contatti con allenatori antecedenti ai colloqui con Paolo e Leonardo. Altrimenti saremmo partiti malissimo, avrei subito tradito le logiche che ci hanno portato ad aprire questo rapporto". Il presidente ha poi toccato tutti i temi calcistici di maggiore attualità. Sulla base del movimento calcistico italiano: "Abbiamo perso quasi sei milioni di persone nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni, quella che rappresenta il principale bacino potenziale per una Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò e la crisi del calcio: "La vera sfida è ricreare appeal, innescare spirito di emulazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DE LAURENTIIS SENZA FILTRI: SERIE A CENERENTOLA, SERVE UNA RIVOLUZIONE!

Notizie e thread social correlati

Malagò o Abete: il calcio italiano sceglie la nuova guida contro la crisiIl calcio italiano affronta una fase di cambiamenti dopo il fallimento del terzo Mondiale consecutivo.

Bergamo, altro fine settimana di spaccate in centro. “Ora c’è spirito di emulazione”Due uomini sono entrati nella boutique di via Sant’Alessandro alle quattro di domenica, causando danni e lasciando il messaggio «Chiuso per furto»...

Temi più discussi: La ricostruzione del calcio italiano tra vivai, stadi e la destinazione dell’1% dei diritti tv; Malagò, primo guizzo per la Nazionale. E adesso ne servono altri per il rilancio; Gli azzurri ripartono da due campioni, l’annuncio di Malagò: Paolo Maldini direttore tecnico della nazionale e Leonardo advisor; Malagò in bilico: Eletto senza essere iscritto a Federazione.

Ora mi devono spiegare,quando Malagò,parlo male del Milan. Soprattutto una certa twitterina . x.com

Maldini, sempre più Italia: Malagò e i club in pressing. I dettagli reddit

Malagò, primo guizzo per la Nazionale. E adesso ne servono altri per il rilancioMalagò centra il primo colpo portando Maldini e Leonardo alla guida tecnica della Nazionale: un ticket di qualità, ma la crisi del calcio italiano va al di là dei singoli e i rimpianti del Mondiale ac ... corriere.it

Il calcio in crisi si affida a Giovanni Malagò, 'facciamo grande l'Italia'Ho sempre avuto un unico e solo scopo: fare grande l'Italia e voglio farvi sentire orgogliosi di andare insieme verso questa nuova epoca del calcio italiano. Sono le parole d'ordine di Giovanni Ma ... ansa.it