L’Università di Pavia ha interrotto il pagamento della bolletta della luce, causando la chiusura temporanea della piscina e del centro sportivo del Campus Aquae. La mancanza di energia elettrica ha comportato l’impossibilità di mantenere aperte le strutture, che sono state chiuse fino a nuovo avviso. La sospensione riguarda l’intera area dedicata alle attività sportive e ricreative. La gestione ha comunicato che la chiusura rimarrà fino a quando non verranno risolti i problemi legati alla fornitura di energia.

Pavia, 14 luglio 2026 – “A causa di una temporanea interruzione dell’energia elettrica, l’intera struttura Campus Aquae Pavia è momentaneamente chiusa. Ci scusiamo per il disagio e vi invitiamo a seguire i nostri canali social per tutti gli aggiornamenti sulla riapertura”. Con questa comunicazione il centro polifunzionale nel quale si trova l’unica piscina sportiva della città, ha fatto sapere ai propri utenti per quale motivo oggi è rimasto chiuso. A causare lo stop sarebbe stato il mancato pagamento di una bolletta da parte dell’università che dall’inizio dell’anno è tornata a occuparsi della struttura precedentemente data in gestione. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L'Università di Pavia non paga una bolletta della luce: piscina e centro sportivo senza la corrente e costretti a chiudere

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