Un sub è deceduto in mare durante un'immersione nell’Area marina protetta di Punta Campanella, tra Sorrento e Massa Lubrense. Dopo il tuffo, non è più riemerso. Sono stati trovati segni di danni alla testa e al volto sul corpo recuperato. Il sub non ha fatto ritorno in superficie e le operazioni di ricerca sono in corso. La tragedia si è verificata il 14 luglio 2026.

Ravenna, 14 luglio 2026 – Quella che doveva essere una tranquilla giornata nelle acque dell’Area marina protetta di Punta Campanella, tra Sorrento e Massa Lubrense (provincia di Napoli), si è trasformata in tragedia. Domenica scorsa un sub ha perso la vita. Luigi Belardo, 54enne originario di Casandrino ma residente nel Ravennate, dopo essersi tuffato insieme agli altri componenti della sua comitiva, non è più riemerso: il corpo ormai senza vita è stato rinvenuto solo due ore dopo l’allarme. Danni a testa e volto. Tocca ora ai militari della Guardia Costiera, agli ordini del comandante Andrea Pellegrino, il delicato compito di ricostruire le cause del decesso del sommozzatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luigi morto in mare, il sub non è riemerso dopo il tuffo: “Danni alla testa e al volto”

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