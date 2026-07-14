L’Ue apre nuovo cluster nei negoziati di adesione con l’Ucraina

L’Unione Europea ha avviato il cluster 6, dedicato alle relazioni esterne, nei negoziati di adesione con l’Ucraina. La decisione è stata ufficializzata martedì 14 luglio 2026 durante la terza Conferenza di adesione tra le due parti. Questa fase riguarda le questioni di politica estera e cooperazione internazionale. La creazione del nuovo cluster segna un passo importante nei negoziati di adesione.

L’ Ue ha aperto il cluster 6, dedicato alle relazioni esterne, nei negoziati di adesione con l’ Ucraina. La decisione è stata formalizzata martedì 14 luglio 2026 in occasione della terza Conferenza di adesione Ue-Ucraina. «Con l’apertura del cluster 6, il Consiglio ha dimostrato l’impegno dell’Ue nei confronti dell’allargamento», ha dichiarato il ministro irlandese per gli Affari europei, Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell’Ue. Byrne ha definito la decisione «un’ importante pietra miliare » nel percorso di adesione di Kyiv, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall’Ue con l’Ucraina, dopo il cluster 1 sui fondamentali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ukraines opening EU membership negotiations were the easy part | News In Depth

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