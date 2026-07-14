Lucumì alla Juve pista ancora calda | Madama può ripresentarsi col tesoretto

La Juventus potrebbe tornare a tentare l'acquisto di Jhon Lucumí dal Bologna, poiché da domani scadrà la clausola rescissoria. La trattativa rimane aperta e tra le possibili mosse di mercato del club. La pista è considerata ancora molto calda, con la possibilità che la Juventus si presenti nuovamente con un'offerta, sfruttando il “tesoretto” disponibile. La trattativa è ancora in corso e nessuna decisione è stata ufficializzata.

Lucumì alla Juve pista ancora calda: Madama può ripresentarsi dal Bologna col tesoretto. Da domani non sarà più valida la clausola. La strada che porta a Jhon Lucumí resta una delle traiettorie di mercato più calde e concrete per la Juventus. Nelle prossime ore è prevista una scadenza cruciale per il futuro del difensore colombiano: il 15 luglio (dopodomani) rappresenterà infatti l’ultimo giorno utile per esercitare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro concordata con il Bologna. Ne scrive Alfredo Pedullà. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Cosa succederà dal giorno successivo? A partire da giovedì, la cifra per acquistare il cartellino del giocatore potrebbe subire un sensibile ribasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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