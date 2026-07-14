L’oroscopo di oggi martedì 14 luglio 2026 di Ginny | Scorpione e Cancro emozionatissimi con la Luna nuova

Notizia in breve

Martedì 14 luglio 2026, l’energia della Luna nuova in Cancro, con Mercurio retrogrado, provoca emozioni intense. Scorpione e Cancro sono particolarmente coinvolti, con lacrime e crisi di nervi evidenti. La congiunzione tra Luna e Mercurio amplifica sentimenti e tensioni, rendendo difficile contenere le emozioni. La giornata si presenta come un momento di forte irrequietezza emotiva, con reazioni visibili e spontanee.