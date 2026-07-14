L’ondata di caldo negli asili | Stiamo cercando una soluzione

Aumento delle temperature negli asili, con il caso del nido Batti che ha registrato 30 gradi. La situazione ha sollevato polemiche e richieste di intervento da parte di amministratori e genitori. Il consigliere di un partito di centrodestra ha dichiarato che si stanno cercando soluzioni per affrontare il problema. La questione riguarda la gestione del caldo e la sicurezza dei bambini durante le ore di presenza nelle strutture.

Nidi al caldo: al Batti il 5, temperature alte non solo per il clima, ma anche per le polemiche. Il consigliere di FdI, Mattia Margaroli, raccogliendo le preoccupazioni di alcuni genitori, ha interpellato l’assessorato all’Istruzione del Comune di Brescia per chiedere di intervenire nei confronti della cooperativa sociale Elefanti volanti, che gestisce il nido Batti il 5, affinché provveda ad installare un adeguato impianto di raffrescamento, sia per i piccoli che per chi ci lavora. L’ondata di caldo, del resto, ha posto il tema del benessere nelle scuole, tanto che il Comune ha provveduto a climatizzare tutti i nidi comunali. "Siamo in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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