Un attivista israeliano di 28 anni, noto sui social come Andrey X, documenta da tempo le aggressioni dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Recentemente, è stato incontrato vicino a Ramallah, dove continua a filmare le violenze e a conoscere chi le compie. È considerato un punto di riferimento per chi monitora le azioni dei coloni nei territori occupati.

Andrey X gira la Cisgiordania filmando le aggressioni continue, e ormai conosce bene chi le fa: lo abbiamo incontrato vicino a Ramallah Un attivista 28enne israeliano che sui social si fa chiamare Andrey X è diventato il punto di riferimento per chi segue le aggressioni commesse dai coloni contro i palestinesi nei Territori occupati. I palestinesi lo chiamano nei loro villaggi a vedere e raccontare gli episodi di violenza locali – e infatti è raro che dorma più di due notti di seguito nello stesso posto. Non ha un’automobile e si sposta con i bus pubblici o grazie a passaggi offerti da altri. È stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia almeno quindici volte, dice al Post, e il Canale 14 della televisione israeliana, quello più a destra, di recente gli ha dedicato un lungo servizio ostile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’israeliano che i palestinesi chiamano quando hanno i coloni in casa

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Aumentano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania

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