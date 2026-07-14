L’industria ucraina dei robot cresce e cerca alleanze in Europa Il caso Trinity Robotics

La robotizzazione del campo di battaglia ucraino non sembra essere un processo destinato a fermarsi. Trinity Robotics, una delle principali aziende ucraine specializzate nello sviluppo di veicoli terrestri senza equipaggio ( Unmanned Ground Vehicles, anche detti Ugv), punta infatti a raddoppiare la produzione nel 2026, passando dagli iniziali 1.100 mezzi previsti a circa 2.200 unità. Una crescita alimentata dall’aumento delle richieste delle forze armate di Kyiv, che vedono nei sistemi autonomi una risposta sempre più necessaria alla carenza di personale e all’elevato livello di perdite sul fronte. “Il nostro obiettivo più importante è la robotizzazione del campo di battaglia, perché solo questo permetterà al nostro Paese di vincere la guerra”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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