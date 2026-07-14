Ligier JS11 15 | il trucco tecnico scoperto da Giorgio Piola

Notizia in breve

Durante una puntata di Motor News, Giorgio Piola ha rivelato un dettaglio tecnico sulla Ligier JS1115 del 1980. Si tratta di un elemento che contribuiva alla sua competitività, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici. La monoposto, considerata tra le più affascinanti della prima metà degli anni Ottanta, è stata analizzata da Piola insieme a Beatrice Frangione. La puntata si è concentrata su aspetti tecnici e caratteristiche di quella vettura di Formula 1.