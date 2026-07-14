Ligier JS11 15 | il trucco tecnico scoperto da Giorgio Piola
Durante una puntata di Motor News, Giorgio Piola ha rivelato un dettaglio tecnico sulla Ligier JS1115 del 1980. Si tratta di un elemento che contribuiva alla sua competitività, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici. La monoposto, considerata tra le più affascinanti della prima metà degli anni Ottanta, è stata analizzata da Piola insieme a Beatrice Frangione. La puntata si è concentrata su aspetti tecnici e caratteristiche di quella vettura di Formula 1.
Qual era il segreto della competitiva Ligier JS1115 del 1980? In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Giorgio Piola ci accompagnano alla scoperta di una delle monoposto più affascinanti della Formula 1 dei primi anni Ottanta: la Ligier JS1115. Una vettura estremamente competitiva, resa ancora più interessante da un particolare “trucchetto” tecnico, individuato grazie all’esperienza e all’occhio allenato di Giorgio Piola. Attraverso le sue splendide tavole tecniche originali, analizziamo le soluzioni aerodinamiche e progettuali della Ligier, ripercorrendo anche gli episodi più curiosi e i retroscena che caratterizzarono la stagione di Formula 1 1980. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ligier JS11/15: il trucco tecnico scoperto da Giorgio Piola
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