Le Slip Français torna in patria e batte la concorrenza fast-fashion

Notizia in breve

Le Slip Français ha riportato la produzione in Italia, sfidando la concorrenza delle marche fast-fashion. La decisione segue una crescita delle vendite e un aumento degli investimenti nel settore. L'azienda ha scelto di mantenere la produzione locale, puntando su qualità e sostenibilità. La mossa ha portato a un incremento della domanda, rafforzando la presenza sul mercato. La strategia si concentra sulla valorizzazione del prodotto italiano e sulla riduzione delle emissioni legate alla logistica.