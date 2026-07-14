Le Slip Français torna in patria e batte la concorrenza fast-fashion
Le Slip Français ha riportato la produzione in Italia, sfidando la concorrenza delle marche fast-fashion. La decisione segue una crescita delle vendite e un aumento degli investimenti nel settore. L'azienda ha scelto di mantenere la produzione locale, puntando su qualità e sostenibilità. La mossa ha portato a un incremento della domanda, rafforzando la presenza sul mercato. La strategia si concentra sulla valorizzazione del prodotto italiano e sulla riduzione delle emissioni legate alla logistica.
Leleggi del mercato non sono un dogma rappresentato solo dalla fuga verso i salari più bassi dell'Asia. La straordinaria risposta degli investitori alla quotazione di Le Slip Français, che debutterà oggi su Euronext Growth Paris (e non avrebbe potuto essere altrimenti), offre la prova che esiste uno spazio economico profittevole per una filiera tessile interamente radicata sul territorio europeo. Quella che i detrattori liquidavano come una scommessa nostalgica, una sorta di mutanda sovranista buona solo per il marketing d'Oltralpe, ha appena incassato un successo finanziario indiscutibile. L'operazione di sbarco in Borsa - che ha raccolto un importo lordo totale di 13 milioni di euro (14,8 euro il prezzo di offerta), registrando un forte interesse da parte dei piccoli risparmiatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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