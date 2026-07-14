le prime pagine di oggi

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Da ilpost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trump ha annunciato l’intenzione di ristabilire il blocco dello stretto di Hormuz, prevedendo l’introduzione di un pedaggio per le navi che lo attraversano. La proposta, ancora da attuare, riguarda il controllo delle rotte marittime strategiche nella regione. La decisione potrebbe influenzare il traffico commerciale e le operazioni di navigazione nella zona, considerata fondamentale per il trasporto di petrolio e altre risorse. La notizia è stata riportata dalla prima pagina di diversi quotidiani nazionali.

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La notizia di apertura sui principali quotidiani è l’annuncio di Trump di voler bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz, con l’applicazione di un pedaggio per le navi che vi transitano. Un’altra notizia che trova molto spazio riguarda la legge elettorale: lunedì Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento in aula che era stato approvato solo Noi Moderati e dall’Udc, senza il sostegno degli altri due partiti che formano la maggioranza di governo. Repubblica mette in apertura la nuova coalizione formata da otto paesi europei, tra cui l’Italia, per creare uno “scudo” contro i missili balistici. I giornali ritornano anche sul caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci e sulla nuova ondata di calore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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