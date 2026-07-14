Trump ha annunciato l’intenzione di ristabilire il blocco dello stretto di Hormuz, prevedendo l’introduzione di un pedaggio per le navi che lo attraversano. La proposta, ancora da attuare, riguarda il controllo delle rotte marittime strategiche nella regione. La decisione potrebbe influenzare il traffico commerciale e le operazioni di navigazione nella zona, considerata fondamentale per il trasporto di petrolio e altre risorse. La notizia è stata riportata dalla prima pagina di diversi quotidiani nazionali.

La notizia di apertura sui principali quotidiani è l’annuncio di Trump di voler bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz, con l’applicazione di un pedaggio per le navi che vi transitano. Un’altra notizia che trova molto spazio riguarda la legge elettorale: lunedì Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento in aula che era stato approvato solo Noi Moderati e dall’Udc, senza il sostegno degli altri due partiti che formano la maggioranza di governo. Repubblica mette in apertura la nuova coalizione formata da otto paesi europei, tra cui l’Italia, per creare uno “scudo” contro i missili balistici. I giornali ritornano anche sul caso dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci e sulla nuova ondata di calore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le prime pagine di oggi

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 8 luglio 2026; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 10 luglio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa.

’ Tutte le prime pagine e le notizie principali dei quotidiani sportivi di oggi nella nostra rassegna stampa digitale Guarda la puntata integrale di Otto in Punto sull’app di #Sportitalia x.com

Sii paziente e supera le prime 400 pagine di The Dragonbone chair. Non te ne pentirai. reddit

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 luglioLe prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princi ... msn.com

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 luglio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in ... msn.com