Le Nazionali che hanno cambiato ct dopo i Mondiali | ufficiali altre due nomine

Dopo i Mondiali 2026, sono state ufficializzate due nuove nomine di commissari tecnici. Diversi allenatori sono stati sostituiti al termine del torneo, che ha segnato l’addio per molti di loro, già annunciato all’inizio della competizione. La lista dei cambiamenti è lunga e comprende le nazionali che hanno deciso di affidarsi a nuove guide tecniche. La rassegna mondiale si è quindi rivelata un punto di svolta per molte selezioni nazionali.

I Mondiali 2026 hanno rappresentato l’ultimo torneo per molti c.t. sostituiti alla guida delle rispettive Nazionali. L’elenco è piuttosto corposo Si sapeva fin dall’inizio del torneo che i Mondiali 2026 sarebbero stati decisivi per la conferma o meno di molti c.t. sulla panchina delle loro Nazionali. E così è stato. – calciomercato.it (foto Ansa) Addirittura c’è stato chi ha cambiato allenatore a Mondiale in corso come la Tunisia che ha sostituito Lamouchi con Renard dopo il pesante ko per 5-1 nella partita d’esordio contro la Svezia. Renard che ha guidato la rappresentativa nordafricana contro Giappone e Olanda, partite che i suoi hanno perso entrambe tanto che il c. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Oltre il mercato: la storia che ha cambiato il calcio italiano

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