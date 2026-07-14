Lo scorso fine settimana, nelle Marche si sono verificati due episodi distinti: un'aggressione da parte di un militante legato a un esponente politico e un episodio di disordini all’interno di un partito regionale. In entrambi i casi, si sono verificati comportamenti violenti e disorganizzati, senza che siano stati segnalati danni o feriti gravi. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di ciascun episodio e valutare eventuali conseguenze legali.

Due forme di delirio hanno colpito, lo scorso fine settimana, la regione in cui vivo e lavoro: le Marche. Sarebbe troppo comodo, ma purtroppo sbagliato, attribuirle alla canicola di questi giorni. Mi riferisco a due eventi che restituiscono in maniera formidabile il disastro politico-culturale che in realtà riguarda l’intero paese. Da una parte abbiamo un imprenditore, ex lottatore agonista e iscritto al partito di Vannacci (Futuro nazionale), che aggredisce e picchia selvaggiamente un cittadino iracheno senza fissa dimora. Quest’ultimo, già noto alle forze dell’ordine, stava bloccando il traffico e dando in escandescenza, apparentemente dopo lo smantellamento del proprio accampamento di fortuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le botte del militante di Vannacci e il caos nel Pd regionale: due forme di delirio nelle Marche

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