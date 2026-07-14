L’attivista Hannoun indagato per le esternazioni durante il corteo ProPal a Milano | rischia il processo per istigazione a uccidere

Notizia in breve

L’attivista giordano Mohammad Hannoun è indagato per aver detto “Chi uccide va ucciso” durante il corteo ProPal a Milano. Le dichiarazioni sono state registrate e ora sono al centro di un’indagine per istigazione a commettere un omicidio. Il procedimento riguarda le esternazioni pronunciate in pubblico, e il rischio di un processo si configura in base alle normative vigenti. L’attivista è stato già arrestato alcune settimane prima, ma l’indagine prosegue.