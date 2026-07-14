L’attivista Hannoun indagato per le esternazioni durante il corteo ProPal a Milano | rischia il processo per istigazione a uccidere
L’attivista giordano Mohammad Hannoun è indagato per aver detto “Chi uccide va ucciso” durante il corteo ProPal a Milano. Le dichiarazioni sono state registrate e ora sono al centro di un’indagine per istigazione a commettere un omicidio. Il procedimento riguarda le esternazioni pronunciate in pubblico, e il rischio di un processo si configura in base alle normative vigenti. L’attivista è stato già arrestato alcune settimane prima, ma l’indagine prosegue.
Milano, 14 luglio 2026 – “Chi uccide va ucciso”. L’architetto e attivista giordano Mohammad Hannoun, poche settimane prima di essere arrestato con l’accusa di essere un finanziatore di Hamas, durante una manifestazione ProPal a Milano proponeva di applicare la “legge del taglione” sui “collaborazionisti che hanno ucciso uomini, donne, bambini e anziani” nella striscia di Gaza. Per queste frasi, pronunciate al microfono davanti alla folla radunata, l’attivista 64enne rischia il processo per istigazione a delinquere. Indagini chiuse . Il pm Alessandro Gobbis ha chiuso le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio, che vedono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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