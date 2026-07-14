Lascia il figlio da solo in casa il bimbo si butta dal balcone | atroce in Italia
Un bambino si è lanciato dal balcone di un appartamento al primo piano in una strada di Foligno. Una passante ha notato la scena e ha chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma il bambino è stato trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute del minore né sulle circostanze che hanno portato all'accaduto. La polizia sta indagando sull’episodio.
Una scena che ha gelato il sangue a chi l’ha vista, in una strada di Foligno. Pochi istanti, un balcone al primo piano e una passante che capisce subito che qualcosa non va. Quello che accade dopo trasforma un normale momento di giornata in un intervento delicatissimo. La donna non ha voltato lo sguardo dall’altra parte. Davanti a lei c’era un bambino in una posizione estremamente pericolosa, senza un adulto accanto. Ha mantenuto il sangue freddo, parlando con lui e cercando, parola dopo parola, di riportarlo in una condizione di sicurezza. Foligno, il bambino oltre la ringhiera: attimi di paura. L’allarme è scattato quando la passante ha notato il piccolo arrampicato sulla ringhiera del balcone dell’appartamento, al primo piano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: una è grave - Vita in diretta 22/04/2026
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Disgrazia in Italia, bimbo cade dal balcone. Era con i genitori a casa di parentiUn bambino è caduto da un balcone in una zona residenziale italiana mentre si trovava con i genitori a casa di parenti.
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La 36enne avrebbe lasciato da solo a casa il figlio piccolo per andare a fare la spesa Il bimbo si è arrampicato sulla ringhiera del balcone rischiando di cadere facebook
La porta era aperta. L'ha lasciata così un anziano torinese quando ha telefonato al 112 per dire, in sostanza, che non ce la faceva più. La moglie era morta da qualche mese, il figlio se n'era andato prima ancora, e lui, rimasto solo, aveva avuto semplicemente x.com
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