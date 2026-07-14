Lascia il figlio da solo in casa il bimbo si butta dal balcone | atroce in Italia

Notizia in breve

Un bambino si è lanciato dal balcone di un appartamento al primo piano in una strada di Foligno. Una passante ha notato la scena e ha chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma il bambino è stato trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute del minore né sulle circostanze che hanno portato all'accaduto. La polizia sta indagando sull’episodio.