Lamine Yamal provoca la Francia pubblicando due foto a poche ore dalla semifinale dei Mondiali

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lamine Yamal ha pubblicato due foto su Instagram poche ore prima della semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Le immagini sono state condivise sui social media del giocatore, che ha attirato l'attenzione dei fan prima dell'inizio della partita. La pubblicazione è avvenuta poco prima del calcio d'inizio, senza comunicati ufficiali o commenti aggiuntivi. La partita si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lamine Yamal infiamma la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna. Il fenomeno spagnolo ha pubblicato una story su Instagram a poche ore dal calcio d'inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lamine Yamal explica al detalle el golazo ante Francia en la semifinal de la Eurocopa

Video Lamine Yamal explica al detalle el golazo ante Francia en la semifinal de la Eurocopa

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal lancia la sfida: "La Spagna vincerà i Mondiali, neanche la Francia ci è superiore"L'attaccante della nazionale spagnola ha dichiarato di sentirsi in ottima forma e ha affermato che la squadra vincerà i Mondiali, sostenendo che la...

Lamine Yamal nella storia: primo gol ai Mondiali per l’uomo dei recordLamine Yamal ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, diventando il più giovane marcatore della storia della competizione.

Temi più discussi: Mounir Nasraoui e Sheila Ebana: chi sono e cosa fanno i genitori di Lamine Yamal; Nel Mondiale delle stelle si aspetta ancora Lamine Yamal; Il fratellino di 4 anni di Lamine Yamal è diventato una star ai Mondiali.; Yamal: Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per 3 volte di fila.

lamine yamal lamine yamal provoca laLamine Yamal provoca la Francia con due foto a poche ore dalla semifinale della Spagna ai MondialiAlle 21 il calcio d'inizio alla prima semifinale dei Mondiali tutta europea tra Francia e Spagna. E così a poche ore dal via ecco che ci pensa Lamine Yamal a infiammare il match contro la nazionale di ... fanpage.it

lamine yamal lamine yamal provoca laYamal Challenges France: Pressure? No, it's just football. There are worse things in lifeThe Barça star celebrated his 19th birthday at the training camp on the eve of the match against France: I expect a hard-fought, good, and balanced semi-final. ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web