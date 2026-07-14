Lamine Yamal provoca la Francia pubblicando due foto a poche ore dalla semifinale dei Mondiali

Lamine Yamal ha pubblicato due foto su Instagram poche ore prima della semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Le immagini sono state condivise sui social media del giocatore, che ha attirato l'attenzione dei fan prima dell'inizio della partita. La pubblicazione è avvenuta poco prima del calcio d'inizio, senza comunicati ufficiali o commenti aggiuntivi. La partita si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione internazionale.

Lamine Yamal infiamma la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna. Il fenomeno spagnolo ha pubblicato una story su Instagram a poche ore dal calcio d'inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamine Yamal explica al detalle el golazo ante Francia en la semifinal de la Eurocopa

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal lancia la sfida: "La Spagna vincerà i Mondiali, neanche la Francia ci è superiore"L'attaccante della nazionale spagnola ha dichiarato di sentirsi in ottima forma e ha affermato che la squadra vincerà i Mondiali, sostenendo che la...

Lamine Yamal nella storia: primo gol ai Mondiali per l’uomo dei recordLamine Yamal ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, diventando il più giovane marcatore della storia della competizione.

Temi più discussi: Mounir Nasraoui e Sheila Ebana: chi sono e cosa fanno i genitori di Lamine Yamal; Nel Mondiale delle stelle si aspetta ancora Lamine Yamal; Il fratellino di 4 anni di Lamine Yamal è diventato una star ai Mondiali.; Yamal: Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per 3 volte di fila.

Lamine Yamal non è arrivato al Mondiale al top della condizione fisica a causa di un infortunio muscolare rimediato col Barça. Le sue prestazioni finora hanno fatto discutere, soprattutto in Spagna dov’è stato anche criticato, ma a poche ore dalla semifinale co x.com

Lamine Yamal provoca la Francia con due foto a poche ore dalla semifinale della Spagna ai MondialiAlle 21 il calcio d'inizio alla prima semifinale dei Mondiali tutta europea tra Francia e Spagna. E così a poche ore dal via ecco che ci pensa Lamine Yamal a infiammare il match contro la nazionale di ... fanpage.it

Yamal Challenges France: Pressure? No, it's just football. There are worse things in lifeThe Barça star celebrated his 19th birthday at the training camp on the eve of the match against France: I expect a hard-fought, good, and balanced semi-final. ... gazzetta.it