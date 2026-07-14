Lamine Yamal provoca la Francia pubblicando due foto a poche ore dalla semifinale dei Mondiali
Lamine Yamal ha pubblicato due foto su Instagram poche ore prima della semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Le immagini sono state condivise sui social media del giocatore, che ha attirato l'attenzione dei fan prima dell'inizio della partita. La pubblicazione è avvenuta poco prima del calcio d'inizio, senza comunicati ufficiali o commenti aggiuntivi. La partita si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione internazionale.
Lamine Yamal infiamma la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna. Il fenomeno spagnolo ha pubblicato una story su Instagram a poche ore dal calcio d'inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lamine Yamal explica al detalle el golazo ante Francia en la semifinal de la Eurocopa
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