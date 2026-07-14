la ssc napoli presenta ufficialmente allegri

Il tecnico è stato ufficialmente presentato alla stampa questa mattina al Teatro San Carlo di Napoli. Ha firmato un contratto che lo lega alla società fino al 30 giugno 2029. Durante l'evento, Allegri ha commentato che la presentazione ufficiale rappresenta una novità per lui, affermando di essere anche un po’ emozionato.

Contratto fino al 30 giugno 2029. “Credo sia anche troppo tutta questa presentazione, è la prima volta che mi capita”. Queste, le prime parole, di un emozionato Massimiliano Allegri, presentato questa mattina al Teatro San Carlo di Napoli. Dunque, inizia oggi, in un caldo martedì partenopeo, l’era di Allegri al Napoli. Il tecnico livornese, non si è espresso in merito al tipo di modulo che adotterà ma ha dichiarato di avere giocatori che possono adattarsi a più situazioni. Allegri, grande conoscitore di calcio, sa bene che ha a disposizione una rosa forte e competitiva ed è una cosa che ha sottolineato lo stesso tecnico. Quella che verrà, sarà un’annata speciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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