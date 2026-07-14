È stato annunciato un nuovo adattamento della commedia romantica del 2001, “La rivincita delle bionde”, basata sul romanzo di Amanda Brown. Il film originale, con protagonista Reese Witherspoon, mostrava il protagonista affrontare sfide personali e sociali, promuovendo l’autenticità e il coraggio. La serie intitolata “Elle” si propone di riprendere alcuni di questi temi, anche se ancora non sono stati forniti dettagli sulla produzione o sulla trama.

Dalle pagine del romanzo di Amanda Brown, nel 2001 è nato l’adattamento romance comedy La rivincita delle bionde (Legally Blonde). Il film con protagonista Reese Witherspoon – resa iconica dal suddetto ruolo – ci insegnava l’importanza di essere sé stesse ma anche il coraggio di mettersi in gioco. Oggi, con l’avvento della serie prequel targata Prime Video, Elle, la storia riavvolge il nastro. Leggiamo la recensione del prodotto seriale e quanto il film delle origini abbia impattato sull’immaginario femminile mondiale. Un manifesto rosa e imperituro. In un mondo di grigi, il film diretto da Robert Luketic, gridava con orgoglio il rosa, ma con una nuova, rivoluzionaria accezione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘La rivincita delle bionde’: cosa ci ha insegnato la romance cult del 2001 e come le si avvicina la serie ‘Elle’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chandler Kinney: Elle, Lessons Learned from Zombies & Dancing with the Stars

Notizie e thread social correlati

Su Prime Video arriva ‘Elle’, la serie prequel del film cult ‘La rivincita delle bionde’Su Prime Video debutta la serie prequel di ‘La rivincita delle bionde’, intitolata ‘Elle’.

Elle, cosa sappiamo della serie tv prequel de La rivincita delle biondePrime Video lancerà il 1° luglio la serie Elle, prequel de La rivincita delle bionde.

Temi più discussi: ‘Elle’ è il prequel che non aveva senso di esistere, e non gliene importa niente; Chi sono i personaggi di Elle, il prequel de La rivincita delle bionde; Elle 2 si farà e ci saranno grandi colpi di scena nel cast e nella storia: spoiler sulla seconda stagione; Elle su Prime Video, il (moscio) prequel de La Rivincita delle Bionde.

Che carina la serie ELLE di Prime Video che riprende il film La Rivincita delle Bionde!! x.com

Libri con protagoniste femminili che vincono grazie alla loro femminilità (come Elle Woods in La rivincita delle bionde) reddit

Elle: le tre cose che abbiamo adorato e le tre che ci sono mancate del prequel de La rivincita delle biondeLo abbiamo scritto tante volte: i cult del passato sono una brutta bestia. Perché sono lì, incastonati nel nostro immaginario collettivo, idealizzati e perfetti, e tutti ci ripetiamo che daremmo qualu ... elle.com

Elle, arriva la serie tv prequel de La rivincita delle bionde: curiosità e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elle, arriva la serie tv prequel de La rivincita delle bionde: curiosità e cosa sapere ... tg24.sky.it