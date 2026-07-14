La regina Camilla ha incontrato a Edimburgo l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, a fine giugno. L'incontro si è svolto a Holyrood Palace, in Scozia, dove la regina si trovava in visita. La discussione è avvenuta in un contesto privato e non sono stati divulgati dettagli sui temi trattati. La regina aveva 78 anni al momento dell'incontro.

A fine giugno fa la regina Camilla, 78 anni, ha concesso un’udienza alla scrittrice J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter. L’incontro si è svolto a Holyrood Palace, in Scozia, dove re Carlo e sua moglie hanno soggiornato un paio di settimane fa. La regina Camilla in Scozia. Ogni anno, in estate, il sovrano britannico dedica una settimana agli affari scozzesi. Per questo, come di consueto, dunque, tra fine giugno e inizio luglio ha fatto le valigie è si è trasferito qualche giorno a Edimburgo, dove ha ricevuto ufficialmente le chiavi della città dal Lord Provost della capitale scozzese e ha partecipato, con la regina Camilla, all’apertura del nuovo Parlamento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina Camilla ha incontrato a Edimburgo JK Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter. Per parlare di una passione in comune

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Queen Camilla Slammed for Taking Photos With J.K. Rowling During Pride Month After Author's Controve

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