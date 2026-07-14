la presentazione del recupero dei due libri della tradizione ebraica stampati in italia

Sono stati presentati due libri della tradizione ebraica stampati in Italia, scritti da studiosi ebrei italiani e realizzati in tipografie italiane. Questi volumi rappresentano un patrimonio culturale che si inserisce nell’identità nazionale, evidenziando il contributo della cultura ebraica alla storia e alla letteratura italiane. La loro scoperta mette in luce l’importanza di riconoscere e valorizzare le opere di autori ebraici nate nel nostro paese.

Qualcuno potrebbe dire che sono stati ritrovati dei volumi ebraici. Ma sono opere scritte da studiosi ebrei italiani, stampate in tipografie italiane. Quindi fanno parte dell’identità nazionale che non può fare a meno della presenza e del contributo della cultura ebraica». Il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Rav Riccardo Shemuel Di Segni, sintetizza così il senso più profondo del recupero e della restituzione alla cultura ebraica italiana di due antichi libri del XVI e del XVII secolo appartenenti al patrimonio bibliografico della confraternita Talmud Torah della Comunità ebraica di Roma e del Collegio rabbinico italiano. Erano finiti in una casa d'aste di New York. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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