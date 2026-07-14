La nuova prof Amici svolta interessante | chi arriva al posto di Anna Pettinelli
La sostituta di Anna Pettinelli a “Amici” è ancora da definire, mentre le prove della nuova stagione sono in corso. La produzione sta lavorando a un’edizione che potrebbe introdurre cambiamenti significativi, inserendosi in un progetto di rinnovamento più ampio di diversi programmi di prima serata. La data di inizio non è stata ancora comunicata ufficialmente. Sono in corso incontri tra autori e produzione per definire i dettagli del cast e del format.
Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, il cantiere di Amici 26 è più aperto che mai. Maria De Filippi starebbe lavorando a un’edizione destinata a segnare una svolta, inserita in un più ampio percorso di rinnovamento che coinvolge diversi programmi storici di Canale 5. Dopo il ritorno di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales, affiancata dalla new entry Elisabetta Canalis, e le indiscrezioni sulle novità in arrivo a C’è Posta Per Te, anche il talent show potrebbe presentarsi al pubblico con un volto profondamente rinnovato. Tra i cambiamenti più discussi c’è quello che riguarda il corpo docente. Da settimane si rincorrono indiscrezioni su possibili addii e nuovi ingressi, alimentando la curiosità dei fan del programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Amici.
Little Women by Louisa May Alcott (Chapter24-Chapter30) | Deep Voice | For Study and Relaxation
Notizie e thread social correlati
AMICI: ANNA PETTINELLI LASCIA. ARRIVA AMADEUS COME NUOVO PROF DI CANTO?Anna Pettinelli lascia il suo ruolo ad Amici, mentre si parla di un possibile ingresso di Amadeus come nuovo professore di canto.
Temi più discussi: Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come prof ad Amici 2027, l'ipotesi sulla nuova commissione di canto; Amici 2026, Maria De Filippi rivoluziona il talent: arrivano sport e nuovi prof, ma il daytime è salvo. Anna Pettinelli passa in Rai?; Amici 26: storica prof verso l’addio? Spunta anche la terza categoria oltre il canto e il ballo: le ultime indiscrezioni; Amici, Giordana Angi verso il posto di prof lasciato da Anna Pettinelli, l’indiscrezione.
#Amici26, dopo Anna Pettinelli anche un altro dei prof lascerà il talent? L’indiscrezione Fervono i preparativi per la nuova edizione del programma di Canale 5 x.com
Amici 26, dopo Anna Pettinelli anche un altro dei prof lascerà il talent? L’indiscrezione Fervono i preparativi per la nuova edizione del programma di Canale 5 facebook
Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli ad Amici 2027: l’ipotesi sulla nuova commissione di cantoLa prossima edizione di Amici 2027 potrebbe riservare diversi cambiamenti, a partire dalla possibile sostituzione di Anna Pettinelli nella commissione di canto. Secondo alcune ... bigodino.it
Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come prof ad Amici 2027, l’ipotesi sulla nuova commissione di cantoSecondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Giordana Angi a sostituire Anna Pettinelli come prof di canto nella prossima edizione di Amici ... fanpage.it