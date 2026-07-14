La nuova prof Amici svolta interessante | chi arriva al posto di Anna Pettinelli

Notizia in breve

La sostituta di Anna Pettinelli a “Amici” è ancora da definire, mentre le prove della nuova stagione sono in corso. La produzione sta lavorando a un’edizione che potrebbe introdurre cambiamenti significativi, inserendosi in un progetto di rinnovamento più ampio di diversi programmi di prima serata. La data di inizio non è stata ancora comunicata ufficialmente. Sono in corso incontri tra autori e produzione per definire i dettagli del cast e del format.