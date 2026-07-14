La Mano de Dios? Il vostro gol nel 66' | la risposta di Maradona nel 2008

In una conferenza stampa del 2008 a Maradona venne chiesto da un tifoso inglese un'opinione postuma sul gol di mano nell'86'. L'ex leggenda argentina rispose così. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Blur e il Di Dio-Gate: La Kings League Dice Basta | RUVIDO 358

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