La Mano de Dios? Il vostro gol nel 66' | la risposta di Maradona nel 2008

Da video.gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2008, durante una conferenza stampa, un tifoso inglese chiese a Maradona un commento sul famoso gol di mano segnato nel 1986. L’ex calciatore rispose, senza aggiungere ulteriori dettagli, alla domanda riguardante quel momento storico.

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In una conferenza stampa del 2008 a Maradona venne chiesto da un tifoso inglese un'opinione postuma sul gol di mano nell'86'. L'ex leggenda argentina rispose così. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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