la guerra in iran fa saltare la tregua fra riyadh e houthi

L’aeroporto di Sana’a è stato colpito, interrompendo la tregua tra Riyadh e i Houthi. La guerra in Iran ha influito sulla sospensione dell’accordo tra gli Stati Uniti e Teheran, che ormai sembra essere un ricordo. La regione di Asia occidentale continua a essere coinvolta in conflitti che coinvolgono diversi attori e interessi. La situazione rimane instabile, con episodi di violenza che si susseguono senza sosta.

Asia occidentale Colpito l’aeroporto di Sana’a. Il memorandum UsaTeheran ormai è solo un ricordo Asia occidentale Colpito l’aeroporto di Sana’a. Il memorandum UsaTeheran ormai è solo un ricordo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La tregua vigilata tra gli Houthi e l’Arabia Saudita sembra ora in forte pericolo di saltare, e con essa qualsiasi argine residuo a uno scontro che ormai coinvolge apertamente non solo Stati uniti e Iran, ma anche le monarchie del Golfo. Ieri il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale ha rivendicato un attacco contro l’aeroporto di Sana’a. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Le ultime ore di guerra in Medio Oriente: L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad - Agorà 03/03/2026

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