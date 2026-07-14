La guerra in Iran fa saltare la tregua fra Riyadh e Houthi

Da ilmanifesto.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Sana’a è stato colpito, interrompendo la tregua tra Riyadh e i Houthi. La guerra in Iran ha influito sulla sospensione dell’accordo tra gli Stati Uniti e Teheran, che ormai sembra essere un ricordo. La regione di Asia occidentale continua a essere coinvolta in conflitti che coinvolgono diversi attori e interessi. La situazione rimane instabile, con episodi di violenza che si susseguono senza sosta.

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