Juve duro colpo | il Real Madrid offre Brahim Diaz al Napoli

Il Real Madrid ha offerto Brahim Diaz al Napoli, con l’intenzione di cederlo in prestito o in vendita. Il giocatore, 26 anni, di nazionalità spagnola e marocchina, potrebbe lasciare la squadra spagnola e tornare in Italia. La Juventus è interessata a portarlo in rosa, con l’allenatore che ha espresso grande apprezzamento per il calciatore. Tuttavia, ci sono possibilità che Diaz scelga un’altra squadra italiana, oltre alla Juventus, per proseguire la sua carriera nel campionato nazionale.

Il 26enne spagnolo naturalizzato marocchino potrebbe lasciare la Spagna per tornare di nuovo in Italia. Luciano Spalletti lo apprezza tantissimo e farebbe carte false pur di allenarlo alla Juventus, ma alla fine Brahim Diaz potrebbe tornare in Italia per indossare una maglia diversa da quella bianconera. Un’indiscrezione di mercato davvero clamorosa, che sta circolando nelle ultimissime ore. Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, la dirigenza del Real Madrid avrebbe infatti offerto al Napoli il cartellino del 26enne spagnolo naturalizzato marocchino: no secco da parte di De Laurentiis che avrebbe come obiettivo quello di sfoltire la rosa per poi dedicarsi ai movimenti in entrata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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