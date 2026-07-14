Il difensore dell’Udinese piace a tantissime squadre: ecco le ultime in vista della prossima stagione. Tra i tanti difensori valutati dalla Juventus in vista del prossimo anno c’è anche Oumar Michael Solet Bomawaoko, noto semplicemente come Oumar Solet, classe 2000 francese di proprietà dell’ Udinese. L’ex Salisburgo è reduce da un buonissimo campionato con la maglia friulana e adesso il suo nome è finito sul taccuino di tantissime squadre. Solet (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve di recente ha avuto più di un contatto con l’entourage del calciatore e con la dirigenza dell’Udinese, ma la concorrenza starebbe aumentando con il passare del giorni: secondo quanto riferito da “Tuttoudinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, aumenta la concorrenza per Solet: le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attenta Juve, aumenta la concorrenza su Liberali: altre due squadre di Serie A sul giocatoreDue squadre di Serie A sono interessate a un centrocampista italiano, aumentando la competizione per il giocatore.

Non solo la Juve su Ruggeri, aumenta la concorrenza per l’esterno dell’Atletico Madrid. Il puntoLa Fiorentina ha mostrato interesse per Ruggeri, esterno dell’Atletico Madrid, rafforzando la concorrenza con la Juventus, che era già stata...

Temi più discussi: Obrador, aumenta la concorrenza: il Torino punta sulla volontà del terzino; Aumenta la concorrenza per Natali! Non solo Cagliari e Napoli, anche il Brighton in fila; Oggi la presentazione di Bianco. Slitta Leone; Roma, aumenta la concorrenza per Godts: c’è anche la Juventus.

Oulaï e una concorrenza che aumenta: c'è anche la Juventus sul centrocampista puntanto dalla Fiorentina dlvr.it/TTMLSB #Fiorentina x.com

Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibiliDal Dibu Martinez a Lucumi, il club bianconero all’inseguimento: priorità in porta e in attacco, ma tutti i reparti vanno sistemati ... tuttosport.com

Roma, aumenta la concorrenza per Godts: c’è anche la JuventusAlla ricerca di profili offensivi per rinfozare la rosa a disposizione di mister Gasperini, la Roma è finita da qualche tempo sulle tracce del giovane gioiellino dell'Ajax Mika Godts. siamolaroma.it