Juve aumenta la concorrenza per Solet | le ultimissime
Numerose squadre mostrano interesse per il difensore francese dell’Udinese, Oumar Solet, classe 2000. La Juventus lo valuta come possibile rinforzo per la prossima stagione. La concorrenza si fa più intensa, con diversi club che seguono da vicino la situazione del giocatore. La trattativa tra le parti non è ancora definita, ma l’interesse cresce tra le società che cercano rinforzi in difesa.
Il difensore dell’Udinese piace a tantissime squadre: ecco le ultime in vista della prossima stagione. Tra i tanti difensori valutati dalla Juventus in vista del prossimo anno c’è anche Oumar Michael Solet Bomawaoko, noto semplicemente come Oumar Solet, classe 2000 francese di proprietà dell’ Udinese. L’ex Salisburgo è reduce da un buonissimo campionato con la maglia friulana e adesso il suo nome è finito sul taccuino di tantissime squadre. Solet (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve di recente ha avuto più di un contatto con l’entourage del calciatore e con la dirigenza dell’Udinese, ma la concorrenza starebbe aumentando con il passare del giorni: secondo quanto riferito da “Tuttoudinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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