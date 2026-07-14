Numerose persone da tutta Italia hanno espresso solidarietà a una donna di 69 anni, costretta a vivere nella propria auto, con residenza temporanea concessa dal Comune di Pieve Emanuele. La donna, originaria di Bergamo, ha ringraziato pubblicamente per il supporto ricevuto. Dopo aver vissuto per mesi nell’auto, si è trasferita nella sua abitazione a Bergamo. La vicenda ha suscitato attenzione e vicinanza da parte di cittadini e associazioni.

Bergamo, 14 luglio 2026 – Tante persone da tutta Italia si sono schierata al fianco di Joanne Belotti, la donna di 69 anni costretta a vivere nella propria auto, con tanto di residenza all’interno della vettura concessa dal Comune di Pieve Emanuele (Milano). Numerose le offerte di un tetto, anche temporaneo, arrivate da tutta Italia alla nostra redazione, che per prima si è occupata di questa storia, e alla trasmissione “Morning News“ di Canale 5 che l’ha ripresa nei giorni successivi. “Mi trovo a casa della signora Laura e sto davvero bene – racconta, sollevata Joanne Belotti –. Ho trovato una famiglia accogliente che mi ha fatto sentire protetta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Joanne Belotti, dall’auto di Pieve Emanuele fino alla casa vera a Bergamo: “Grazie a tutti per la solidarietà”

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