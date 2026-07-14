"A volte c'è così tanta bellezza nel mondo, che non riesco ad accettarla". Viene spontaneo - per chi ha visto il film - pensare a questa iconica frase di American Beauty guardando gli ultimi scatti di Irina Shayk, che sembra incarnare perfettamente questo concetto trasformando la sua estate in un racconto visivo di rara intensità. La top model, infatti, ha scelto di omaggiare i fan e (più o mento volutamente) l'immaginario del film immergendosi in una vasca colma di petali rossi, creando un'immagine che fonde (sapientemente?) glamour e citazionismo cinematografico. Ma non è solo la vasca colma di petali a far parlare il web: Irina sta regalando ai suoi follower un vero e proprio catalogo di stile estivo, mostrando una forma fisica che lascia davvero poco spazio alle critiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irina Shayk versione "American Beauty", le foto dell'estate fanno impazzire i fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, le foto a sorpresa fanno impazzire i fan

Michelle ed Eros di nuovo insieme per Aurora: le foto dal matrimonio fanno impazzire i fanMichelle Hunziker ha pubblicato foto della festa di matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, avvenuta il 3 luglio 2026.

Fisico mozzafiato, stile e raffinatezza: gli scatti della top model sono diventati subito viraliLa modella russa Irina Shayk ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua estate. In particolare uno ha ricordato il film American Beauty e ha fatto impazzire i fan. gazzetta.it

Irina Shayk quasi irriconoscibile in versione riccia anni ’80 stile FlashdanceNel nuovo editoriale del magazine The Face, la supermodella 39enne Irina Shayk attraversa una serie di metamorfosi. In perfetto stile anni ’80 tra onde scolpite, bowl cut grafici. Ma soprattutto con ... iodonna.it