L’allenatore del Liverpool ha espresso il suo desiderio di mantenere Curtis Jones in squadra, sperando che possa restare più a lungo. Nel frattempo, l’Inter è tra le società interessate al centrocampista, che continua a essere monitorato durante questa finestra di calciomercato. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma il club inglese ha dichiarato di voler blindare il giocatore.

di Alberto Petrosilli L’allenatore del Liverpool Iraola si espone sul futuro del centrocampista seguito dall’Inter: le ultime su Curtis Jones. Tra i nomi accostati all’ Inter in questa finestra di calciomercato c’è anche quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool che continua a essere seguito con attenzione dal club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il nuovo tecnico dei Reds, Andoni Iraola, ha parlato proprio del futuro del classe 2001, lasciando intendere chiaramente la volontà del club inglese di trattenerlo. L’allenatore ha espresso grande stima nei confronti del giocatore, sottolineandone sia le qualità tecniche sia quelle umane, ribadendo l’importanza che riveste all’interno del progetto del Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Iraola blinda Curtis Jones e avvisa l’Inter: «Spero che possa continuare con noi per più tempo»

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