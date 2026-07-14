Inter intoppo anche per Jones Iraola mette la sbarra | Un grande voglio trattenerlo

L'Inter ha manifestato interesse per Curtis Jones, ma la trattativa incontra ostacoli. L'allenatore ha dichiarato di voler trattenere il giocatore, definendolo importante. Nel frattempo, il mercato dei nerazzurri si concentra anche su un esterno destro, dopo il fallimento della trattativa per un altro giocatore. La rosa necessita di interventi in diversi ruoli, ma non ci sono ancora sviluppi concreti. La situazione resta in evoluzione senza annunci ufficiali.

Il mercato dell'Inter in questi giorni gravita attorno alla figura dell'esterno destro, dopo il tramonto della trattativa per Anan Khalaili. Ma ci sono altre situazioni da sistemare nella rosa, per esempio nel reparto difensivo ma non solo visto che Cristian Chivu non ha certo dimenticato Curtis Jones. Il centrocampista inglese piace sin dallo scorso gennaio quando l'affare non si era concretizzato per la mancata cessione di Davide Frattesi, ritornello che si sta ripetendo anche questa estate con in più la forte resistenza del Liverpool ad abbassare le richieste economiche nonostante un contratto in scadenza tra 11 mesi., Dietro a questa tattica potrebbe nascondersi anche la volontà dei Reds di ascoltare in pieno il parere di Andoni Iraola, che ha preso il posto di Arne Slot proprio nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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