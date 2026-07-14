Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie

In vista dell'inizio dell'anno scolastico 202627, è stata pubblicata una guida operativa per dirigenti, DSGA, segreterie e staff, con oltre 150 circolari e documenti, e sette tutorial su intelligenza artificiale e operazioni di segreteria. La rivista trimestrale digitale dedicata ai professionisti scolastici include un approfondimento sui principali adempimenti necessari per l’apertura dell’anno, offrendo strumenti pratici e aggiornamenti specifici per le istituzioni.

Il numero 32026 della rivista trimestrale digitale, rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Una guida strutturata per l’inizio delle attività Il fascicolo (più di 180 pagine), che sarà pubblicato entro fine Luglio in formato . L'articolo Inizio anno scolastico 2627: la guida operativa per DS, DSGA, segreterie, staff. Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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