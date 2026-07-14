Un incendio di sterpaglie ha interessato un campo lungo l'autostrada, causando una colonna di fumo molto visibile anche da Piacenza. L’incendio si è verificato nel tardo pomeriggio in prossimità di San Rocco al Porto, provocando rallentamenti nel traffico autostradale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La colonna di fumo si estende lungo la carreggiata, creando difficoltà alla circolazione nella zona.

San Rocco al Porto (Lodi), 14 luglio 2026 – Incendio in un campo, traffico rallentato per il fumo lungo l'autostrada. Una vasta colonna di fumo, ben visibile anche dalla città di Piacenza, ha destato preoccupazione, nel tardo pomeriggio di oggi, nella zona di San Rocco al Porto e tra le due province. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie cresciute lungo l'Autostrada A1, in carreggiata sud, all'altezza del chilometro 53. L’intervento. L'allarme è scattato intorno alle 16.55. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Lodi e Piacenza, in azione con cinque automezzi per circoscrivere e spegnere il rogo. L'origine della combustione è sconosciuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio di sterpaglie lungo l'A1, densa colonna di fumo: traffico rallentato in autostrada

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