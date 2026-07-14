Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Le vittime sono state trovate all’interno di un ascensore e si contano almeno quattro morti. Al momento ci sono anche sei persone disperse. La torre, recentemente ristrutturata, è stata coinvolta nel rogo che ha causato danni significativi all’edificio.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore» del complesso, mentre «sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle». Secondo Le Soir «nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno». L'edificio in costruzione Sul sito belga BX1 si legge che l'edificio dove è scoppiato il rogo era ancora in costruzione e si trova in Place de Brouckère. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Almeno 4 morti e 6 dispersi. Le vittime trovate in ascensore»

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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