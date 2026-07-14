La Protezione civile nazionale ha negato l’assegnazione di un canadair alla Puglia. Il capo dipartimento ha rifiutato la richiesta del presidente regionale di dislocare uno dei 28 velivoli antincendio statali nella regione. Secondo le comunicazioni ufficiali, il velivolo più vicino può raggiungere Foggia in circa 15 minuti, partendo da Ciampino. La decisione si basa sulla valutazione delle risorse disponibili e sulle priorità operative nazionali.

La Puglia non avrà un canadair della flotta antincendio nazionale. Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, ha respinto la richiesta avanzata dal presidente della Regione, Antonio Decaro, di dislocare in Puglia uno dei 28 velivoli antincendio statali. Il diniego arriva proprio nel giorno dell’ennesimo rogo che, alimentato dai venti di Tramontana, ha rischiato di bruciare ettari di macchia mediterranea in località Punta della Suina, a Gallipoli, uno punti più suggestivi della costa pugliese. Le fiamme hanno imperversato per buona parte del pomeriggio di ieri, creando forte apprensione tra i bagnanti e fra gli ospiti delle strutture turistiche della zona. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Incendi, Ciciliano dice no a Decaro: niente canadair a Foggia. «Da Ciampino al Gino Lisa in 15 minuti»

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