Immissioni in ruolo 2026 Cannas | Non è scontato arrivare alla propria posizione Come funzionano fase 1 fase 2 e accettazione della nomina

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 136 del 2026, sono state avviate le procedure per le immissioni in ruolo, che prevedono una prima fase di selezione e una successiva fase di accettazione della nomina. Il contingente delle assunzioni autorizzate è stato reso noto, segnando l’inizio ufficiale delle operazioni. Un rappresentante ha commentato che non è scontato arrivare alla propria posizione, evidenziando la complessità del processo.

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Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 136 del 2026 e del contingente delle assunzioni autorizzate, le procedure per le immissioni in ruolo sono entrate nella fase operativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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