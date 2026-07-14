Immissioni in ruolo 2026 Cannas | Non è scontato arrivare alla propria posizione Come funzionano fase 1 fase 2 e accettazione della nomina
Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 136 del 2026, sono state avviate le procedure per le immissioni in ruolo, che prevedono una prima fase di selezione e una successiva fase di accettazione della nomina. Il contingente delle assunzioni autorizzate è stato reso noto, segnando l’inizio ufficiale delle operazioni. Un rappresentante ha commentato che non è scontato arrivare alla propria posizione, evidenziando la complessità del processo.
Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 136 del 2026 e del contingente delle assunzioni autorizzate, le procedure per le immissioni in ruolo sono entrate nella fase operativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Immissioni in ruolo docenti 2026/27, cinque i giorni previsti per l’accettazione della sede dopo FASE 2Il 23 giugno 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV, è stato annunciato che il termine per l’accettazione delle sedi relative alle...
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: 50% GaE, 50% concorsi. Fase 1 e Fase 2 [LO SPECIALE]Per l’anno scolastico 2026/27, le immissioni in ruolo dei docenti saranno suddivise equamente tra GaE e concorsi.
Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni. Pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione; Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO]; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 i posti disponibili: tutte le scadenze; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27.
Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra/ruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell'assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 2026/27. x.com
Immissioni in ruolo docenti 2026, chi arriva alla Fase 2 avrà sicuramente l’assegnazione di una scuola. https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-chi-arriva-alla-fase-2-avra-sicuramente-lassegnazione-di-una-scuola facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: turni Fase 1 Scelta provincia. Numerosi in scadenza oggi 13 luglio [GUIDA MINISTERO]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco le istruzioni ufficiali del Ministero [ALLEGATO A]Prima di avviare le nuove operazioni di reclutamento, gli Uffici devono assegnare la sede ai vincitori di concorso non abilitati già individuati su provincia. Se al momento della firma del contratto i ... orizzontescuola.it